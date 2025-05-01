Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaçakçılık ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın ikametinde 98 adet kaçak hayvan ile 5 adet tahnit edilen hayvan ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde 30 Nisan Çarşamba günü Ö.K. (31) isimli şahsın ikametine baskın düzenledi. İkamette yapılan aramada 5 adet siyah kuğu, 7 adet mandorin ördeği, 4 adet suna ördeği, 7 adet karolin ördeği, 3 adet beyaz mandorin, 31 adet cüce Pekin ördeği, 2 adet emu, 6 adet gümüş sülün, 14 adet mavi tavus kuşu, 12 adet beyaz tavus kuşu, 3 adet hatuni sülün, 2 adet kırmızı altuni sülün, 2 adet kral sülün ile 5 adet tahnit (hayvan cesedinin bozulmaması için yapılan işlem) edilen hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar HAYDİ timi tarafından Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ö.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.