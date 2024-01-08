Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu ailede babasına kızan bir kişi benzin dökerek kaldıkları evi yakarken kardeşinin ölümüne sebep oldu.

Yangın Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 1’i çocuk 3 kişi etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

Manisa Şehir Hastanesi’nde götürülen ve vücudunun yüzde 99’u yanan Narges Arab isimli kız çocuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’de bulunan Behçet Uz hastanesine sevk edildi. Tedaviye yanıt veremeyen çocuk 2 Ocak’ta hayatını kaybeti.

ANNE VE BABA DA CEZA ALDI

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri yangın günü evde bulunan ağabeyi Reza Arab’ın, yangından sonra bir daha eve uğramadığını fark etti. Defin günü de mezarlığa gelmemesi üzerine dikkat tamamen ağabeye yöneldi. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, 3 Ocak günü baba Dadallah Arab (35) anne Fetamef Arab (31) ve ağabeyi Reza Arab’ı (16) gözaltına alındı.