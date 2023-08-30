Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum ’da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının şikayette bulunduğu kişi, kendisini uyarmaya gelen polis ekiplerine direnmesi ve eşyalarını dışarı atıp evi ateşe vermesi sonucu gözaltına alındı.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 3. Cadde'de Hasan T'nin (45) evinin balkonundan bağırarak gürültü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İkazlara rağmen bağırmaya devam eden Hasan T'nin evine girmek isteyen polis, kapı arkasına yığılan eşyalardan dolayı eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Bu sırada eşyalarını balkondan atmaya başlayan Hasan T. evde küçük çaplı yangın başlattı.

İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ekipleri, Hasan T'yi gözaltına aldı.