Çorum'da son zamanlarda oluşan yağmurlu hava şartları nedeniyle tahrip olan veya sele uğradığı için ulaşımda güçlük çekilen köy yollarını açma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentteki tüm köy ve bağlılarında oluşabilecek aksaklıklara karşı 7/24 çalışma esasına dayalı olarak hummalı çalışmalar yapılıyor.

Buna göre Çatak Bölgesindeki grup köy yolunda da yol açma çalışmalar sürüyor.

Çorum İl Özel İdaresi Morsümbül Köyü ve Beydilli Köylerinde araç ve personel imkanlarıyla ulaşımın aksamaması ve vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri için yol açma çalışması yaptı.