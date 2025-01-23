Trendyol 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Keçiörengücü hücuma takviye yaptı.

Mor beyazlılar son olarak Eyüpspor forması giyen Ezeh ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1997 Nijerya doğumlu Ezen ülkemizde ilk olarak 2019 sezonunda Balıkesirspor’a transfer oldu ardından Adana Demirspor, Beykoz Anadolu FK ve iki sezonda Eyüpspor formalarını giydi.

Bu dönemde Süper Ligde 7, 1. ligde 70 Türkiye Kupasında ise beş maçta forma giyen Ezen 1. ligde attığı 15 golle takımlarına katkı verdi.

Ezeh yapılan görüşmeler sonunda Keçiörengücü ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.