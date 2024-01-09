Diyanet-Sen Çorum Şubesi ile Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şubesi, İstanbul Fatih Cami imamı ve bir cemaate yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta ile cami cemaatinden bir kişi, camide huzursuzluk çıkaran ve imam tarafından uyarılan saldırgan tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Fatih Camisi'nde yaşanan provokasyona Diyanet-Sen Çorum Şube Başkan Vekili Zeki Akbatu ve Türk Diyanet-Sen Çorum Şubesi Başkanı Metin Lale tepki gösterdi.

AKBATU: HİÇBİR PROVOKASYON EMELİNE ULAŞAMAYACAK

Gazetemize açıklamalarda bulunan Zeki Akbatu, akıllara durgunluk veren saldırıyı kınadıklarını belirterek, “Milletimizi bölmeye, milli ve manevi değerler üzerinden kutuplaştırmaya çalışanları lanetliyorum. Milletimizin değerlerini hedef alan hiçbir provokasyon emeline ulaşamayacaktır. Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Ülkemizin birlik ve beraberliğinden rahatsızlık duyan bir kesim din görevlilerimize diyanetimize ve dini değerlerimize karşı saldırı dilini kullanmakta bir beis görmüyor provokatif söylemlerle birlik ve beraberliğimize zarar vermeye çalışmaktadırlar” dedi.

Din görevlilerinin topluma önder ve örnek insanlar olduğunu hatırlatan Akbatu, şunları söyledi: “Diyanet-Sen olarak her zemin ve şartta, konjektürde dinimize, dini değerlerimize ve diyanetimize yapılan her türlü saldırının karşısında durduk ve hukuk ölçüsünde gerekeni yaptık ve herkese haddini bildirdik. Bundan sonraki süreçte de din görevlilerine kalkan eli kırmak Diyanet-Sen'in görevidir.

Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, siyasiler, mülki idareler, aydınlar, gazeteciler ve aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumlu davranmalı; caydırıcı ve toplumu şiddetten uzaklaştıran hukuki ve idari tedbirler bir an evvel ele alınmalıdır. Saldırıya maruz kalan din görevlimize ve vatandaşımıza geçmiş olsun diyor, Diyanet-Sen olarak din görevlilerimizi hedef alan bu saldırıları kınıyor, kamuoyunu sorumlu, yetkilileri ise duyarlı davranmaya davet ediyoruz.”

LALE: MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ, HER TÜRLÜ FİTNEYİ HEVESLİLERİNİN KURSAĞINDA BIRAKACAK

Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şubesi Başkanı Metin Lale ise saldırının, ülkedeki kutuplaştırmayı derinleştirmeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade ederek, “Sosyal medya veya başka ortamlarda nefret saçan provokatörler ve toplumda infial yaratan eylemlere tevessül edenlere hukuk çerçevesinde gereken yaptırımlar uygulanmalıdır. Bir hafta önce sosyal medyada ‘en delikanlınızı Fatih Cami’nde vurduk’ diye paylaşım yapıldı. Akabinde imama saldırı yapıldı. Bu asla tesadüf değildir. Saldırının arka planındakiler detaylı bir şekilde ortaya çıkarılmalı ve gerekli tedbirler alınarak hassasiyetle üzerinde durulmalıdır” diye konuştu.

Memleketin huzuruna, kardeşliğine ve iç barışını hedef alan saldırganların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Metin Lale, “Millî birlik ve beraberliğimiz, her türlü fitneyi heveslilerinin kursağında bırakacak, her türlü şer planı ise gerçekleşmeden boşa çıkacaktır. İstanbul-Fatih Camii'nde imam-hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem’e yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Allah’tan acil şifa niyazıyla, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Camilerimizde asla kabul edilmeyecek böyle vakaların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir” açıklamasında bulundu.