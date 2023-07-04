Fatih Okumuş 4 yıl Memur-Sen İl Temsilciliği görevi yapacak.

Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi Başkanı Fatih Okumuş yaptığı açıklamada, “Memur-Sen Konfederasyonumuza bağlı Şube Başkanlarımız ile bir araya gelerek 2023-2027 yılları arasında Memur-Sen İl Temsilciliği görevini oy birliği ile yeniden şahsıma vererek destek olan tüm şube başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Teşkilatımıza, camiamıza ve Çorum'umuza hayırlı olsun”dedi. (Haber Merkezi)