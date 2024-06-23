İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yusuf A'nın kullandığı 35 AEL 650 plakalı otomobil, Menderes-Gümüldür kara yolu Şaşal Mahallesi yakınlarında, Rasim G. idaresindeki 35 HC 9608 plakalı otomobille çarpıştı.

MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybettiği belirlenen Yusuf A. ile eşi Nuray A'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazada yaralanan Elif A, İsmet A, Rasim G, Medine Y, Murat Y, Çınar Miraç Y. ve Merve T. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.