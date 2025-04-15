Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası son gün yapılan takımlar müsabakaları ile sona erdi.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda dört gün süren Türkiye Şampiyonasında takım sıralamasında Fenerbahçe kız ve erkeklerde şampiyonluğu kazanırken Çorum Arenaspor erkek takımı ise finalde kaybederek ikincilik kupasının sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıllarda genç yaşta kaybettiğimiz masa tenisci İsmail Eren Alıcı adına düzenlenen küçükler masa tenisi Türkiye Şampiyonasında son günde takım müsabakaları yapıldı.

Yapılan maçlar sonunda Fenerbahçe A takımı Aras Aydın, Ahmet Berk Tükenmez, İmer Polehai’den oluşan kadrosu ile finalde Çorum Arenaspor’u yenerek şampiyonluğu kazandı.

Çorum Arenaspor takımı Ahmet Çelik, Yiğit Hüseyin Subaşı, Muammer Kayra’dan oluşan takımı ile ikinci olurken İstanbul DSİSpor A: Kerem Güller, Akif Emre Burç, Sinan Es’li kadrosu ile üçüncü Yalova Belediye Gençlikspor, Berk Tuna, , Cemal Ayaz Kortel, Kadri Kocacenk’ten oluşan kadrosu ile dördüncü oldu.

Kızlar takım müsabakalarında da Fenerbahçe şampiyonluğu kazandı.

Fenerbahçe A takımı Zeynep Duran, Armin Aydın, Vahed Malmiri’den oluşan kadrosu ile kızlarda kürsünün en üst basamağına çıkarken Yalova Belediye Gençlikspor: Duru Beril Tok, Ferdevs Nur Bingöl’lü kadrosu ile ikinci olurken 1955 Batman Belediyespor: Merdine İrem Türkan, Şavval Alaş ile üçüncü, Selçuklu Belediyespor: Ceyda Dökmeci, Aliye Tuğçe Kenar’dan oluşan takımı ile dördüncülük kupasının sahibi oldu.