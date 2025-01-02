Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2020 yılında oğlundan böbrek nakli yapılan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti. Burada tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.