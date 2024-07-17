1. lig fikstür çekiminin Yeni Malatyaspor’un durumundaki belirsizlik nedeni ile ertelendiği öğrenildi.

Futbol Federasyonu yetlilileri Yeni Malatyaspor’un ligden düşmeyi kabul ettiği ancak bu yılki naklen yayın gelirlerinin ödenmesini şart koştuğu bu yüzden karar verilemediği öğrenildi.

Futbol Federasyonu’nun yarın yapılacak olan Olağünüstü Genel Kurulu öncesinde Süper Lig ve 1. lig fikstür çekimini tamamlamayı planladı.

Yeni Malatyaspor’un transfer yasağı ve stadyumun durumu nedeni ile lige katılmama başvurusu bu planı bozdu.

Yeni Malatyaspor’un ligden düşmeyi kabul ettiği ancak bu yılki naklen yayın gelirlerinden payına düşen paranın ödenmesini talep ettiği öğrenildi. F

utbol Federasyonunun bu talebe sıcak bakmadığı bu yüzden de fikstür çekiminin yapılamadığı belirtildi.

Yarın yapılacak olan Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulunun ardından yeni oluşacak yönetimin 1, lig, 2. lig ve 3. lig fikstür çekimleri için yeni bir takvim belirlemesi bekleniyor.