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Çorum Alperen Ocakları Cuma günü (yarın) Kadeş Meydanı’nda Filistin için Özgürlük Ateşi yakacak.

Yarın saat 18.00’de soykırım katliamlarıyla her gün binlerce insanın katledildiği Filistin için Özgürlük Ateşi yakıp, gece 00.00’a kadar nöbette olacaklarını duyuran Alperen Ocakları Başkanı İnan Aktaş, “Filistin için yüreği yanan her kim varsa, özgürlük ateşine güç katmak ve Filistinli kardeşlerimize destek vermeye davet ediyoruz.” dedi.

Çorum Kadeş Meydanı’nda yakacakları ateşin aydınlığının Filistin’in üzerine çöreklenen karanlığı aydınlatacağını, ateşin korunun ise zalimleri yakacağını ifaden eden İnan Aktaş, “Filistinli kardeşlerimizin için yükselteceğimiz her ses onlara ulaşıyor ve yalnız olmadıklarını bilerek, destansı duruşlarını daha da pekiştiriyorlar. Bizler İbrahim’e ateş yakanların safında değil, bugünün Firavunları’na ateş yakıyoruz. Safımızı Hak’tan yana seçip, zalime dur demek için kıyamdayız.” diye konuştu.

HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY OLMALI

Aktaş, herkesin Filistin için yapabileceği bir katkısının olması gerektiğine vurgu yaptığı açıklamasında, zalimlere destek verenlerden daha bilinçli ve daha kararlı olunmadıkça, bir nevi zalimlerin ateşine odun taşıyanlardan olunacağının unutulmaması gerektiğini belirterek, “Herkes elinden geleni yapmalı, kalenin tüm burçlarını sağlam tutmalı. Bağırmak, çığlık atmak, protesto etmek, İsrail’e destek olana karşı durmak, ürünlerini almamak, mağazalarından alışveriş yapmamak, yapana bunu hatırlatmak ve daha pek çok eylemle Filistin’in yanında durmak hem kardeşlik hem de insanlık görevimizdir.” dedi.

Belirli bir takvim çerçevesinde uygulanacak olan eylemin ilkini 24 Kasım Cuma günü (yarın)saat 18.00’de gerçekleştireceklerini söyleyen Aktaş, gece yarısına kadar nöbet tutulup, özgürlük ateşini söndürmeyeceklerini duyurdu.