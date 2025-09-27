Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U. isimli şahsı yakaladı.

Seydim köyü nüfusuna kayıtlı T.U.’nun, Çorum Merkez Seydim köyündeki çiftlik evinde olduğu tespit edildi. 24 Eylül 2025 günü saat 16.00’da gerçekleştirilen operasyonda; jandarmanın asayiş, motorize, sivil timleri ve narkotik köpeğinin katılımıyla şahıs zor kullanılmadan gözaltına alındı.

Çiftlik evinde yapılan aramalarda; 47 gram kubar esrar, 30 gram metamfetamin, 22 gram bonzai, 14 adet sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, 50 bin TL nakit para, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 41 adet fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.