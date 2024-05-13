81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı.

10 YILDAN FAZLA ARANANLAR DA VAR

Operasyona ilişkin açıklama ve detaylar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda yakalanan 4 bin 995 firarinin 4 bin 938'inin 0-5 yıldır, 29'unun 5-10 yıldır, 28'inin ise 10 yıl ve üzeri arandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre yakalanan şahısların işlediği suçlar ise şöyle:

Hırsızlıktan 822,

Dolandırıcılıktan 424,

Yağmadan 182,

Cinayetten 73,

Cinsel suçlardan 118,

Terör suçlarından 50,

Narkotik suçlardan 817,

Kaçakçılık ve organize suçlarından 495 şahıs.

81 İLDE ÜST DÜZEY KONTROL

Bakan Yerlikaya, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahısların yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandığını ifade etti.