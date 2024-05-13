Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü mevkisinde V.Y’nin kullandığı hafif ticari araç ile C.Ü. kontrolündeki minibüs çarpıştı.

Feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı Feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerime olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan 6 kişiyi kurtararak ambulanslara aldı.

5 KİŞİNİN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR 

Meydana gelen kazada 1 yaşındaki A.A’nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A’nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yaralı olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.