Çorum’da Kösedağ mevkiinde mahsur kalan 3 vatandaş, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bölgede 3 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama ve kurtarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Olumsuz hava koşulları ve ulaşım zorluklarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, titiz bir çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak bulundukları yerden güvenli şekilde kurtarıldı.