Çorum FK eski başkanı ve aynı zamanda mevcut hissedarlarından olan Oğuzhan Yalçın, Ankaraspor'u satın alma sürecine ilişkin Haber Ankara'ya konuştu.

'RESMİ OLARAK BİTİREMEDİK DAHA'

Ankaraspor'u satın alma haberlerinin doğru olduğunu ancak resmi olarak henüz biten bir şeyin bitmediğini aktaran Yalçın; “Geçtiğimiz günlerde çıkan haberler doğru. Ankaraspor’u devralmak için gerekli görüşmeleri yaptık ve prensip anlaşmasına vardık. İş resmiyete dökülmeye kaldı. Resmi prosedürler bitince gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.

SİNCAN'DA OYNANACAK MAÇLAR

Yalçın, “Takım geçtiğimiz sezon Sincan’da maçlarını oynamıştı. Belediye Başkanımız Murat Ercan ve İsmail Can Ocak ile de görüşme yaptık. Görüşmemiz olumlu geçti. Biz takımı yine Sincan’da oynatmaktan mutluluk duyarız. Sincan çok güzel bir ilçemiz. Hem Sincan’da Çorum nüfusu da var. Bu hafta içinde bu konular tamamen hallolur ve bizde çalışmalarımıza başlarız. Zaten Sincanlı olan Eyüp Kökverdi ile anlaştık. Kendisi Sincanlı olarak oradaki işlerin içinde olması önemli. Takımın başında o olacak. Eyüp Abi beni kırmadı. Teknik direktör olarak da Bilal Kısa ile anlaştık. Kendisi zaten eski Ankaraspor futbolcusu. Ankara piyasasını bilen, oraya aidiyeti olan insanlarla yol yürümek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi, bu sezon Nesine 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek. Ankaraspor sezonun ilk maçında deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.