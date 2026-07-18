Arca Çorum FK'nın dünyaca ünlü futbolcu Philippe Coutinho ile görüştüğü iddia edildi.

34 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Coutinho Çorum FK'ya önerildi.

“Küçük Sihirbaz” lakabıyla futbol dünyasında tanınan başarılı oyuncu, yüksek teknik kapasitesi, oyun kurma becerisi ve ceza sahası dışından attığı jeneriklik gollerle nam saldı. Liverpool formasıyla Premier Lig'e damga vurduktan sonra futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak Barcelona’ya imza atan Phillipe Coutinho, kariyerine Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Brezilya formasıyla Copa América zaferi sığdırdı.