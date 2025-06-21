Eğitim Sen Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen “Folklorcunun Bir Günü” isimli tiyatro oyunu 16-17 Haziran 2025 tarihlerinde sanatseverlerle buluştu.

Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen tiyatro gösterisinde Tuncay Solmaz’ın yönetmenliğinde Sezgin Kundukan, Serkan Erden, Reyhan Topal Atak, Veysel Dinler, Seval Akkaya, Özgür Akça, İsmail Şahin, Güney Temiz, Olcay Özgür, İsmail Eren, Dilber Dağdeviren, Fatma Can rol aldı.

Oyunda yönetmen yardımcılığını Erçin Şölenko, ışıkçı olarak ise Mürsel Şimşek görev yaptı.



