Ford Evlüce Satış Müdürü Goncagül Karaköylü 2024 yılı beklentilerin aksine sıfır araç satışında yıl bitmeden hemen hemen geçtiğimiz yılın rakamlarına ulaştıklarını söyledi.

2023 sonunda Türkiye'de otomotiv pazarı 1 milyon 73 bin 982 araç satış sayısına ulaşılırken 2024 yılında Kasım ayı itibariyle bu rakam 1 milyon 68 bin 260 olarak gerçekleştiğini belirten Karaköylü;"Otomotiv sektörü olarak yılsonu itibariyle büyük ihtimalle geçtiğimiz yılı geride bırakacağız." dedi

Bu satış artışının başlıca nedeninin ÖTV'siz satışlar yani raporla araç alan müşteriler olduğunu aktaran Karaköylü; "İç pazarda satılan araçların yüzde 80'i binek otomobiller olurken, ÖTV'siz raporlu araç satışları. Kur korumalı hesaptan çıkış ile birlikte araca para bağlama isteği faiz artışlarına, BDDK'nın araç kredilerine uyguladığı kredi üst limitlerine rağmen satışta büyük artış oldu." şeklinde konuştu

GELECEK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE

'2024 yılında sektörde dikkat çeken diğer artış elektrikli otomobillerde yaşandığını belirten Karaköylü; "Gelecek elektrikli otomobillerde" dedi

Elektrikli araçlarda bir önceki yıla göre yüzde 43'lük bir artışın olduğunun altını çizen Karaköylü bunda başlıca sebep yerli üretim TOGG olduğunu söyledi.

Karaköylü; "Elektrikli otomobilde üretici, satıcı ve alıcı için devlet teşviği gerekli. Menzil artışı gerçekleşirse kullanıcı için çok daha cazip hale gelecek ve elektrikli otomobiller gelecek yıllarda sektörde önemli bir yere gelecektir" ifadelerini kullandı

FORD TİCARİ ARAÇLARDA 500 BİN 850 BİN 12 AY SIFIR İMKANI

Ford Evlüce olarak Ford marka tüm araçlarda maksimum iki hafta içerisinde araç teslimi yaptıklarını belirten Goncagül Karaköylü, ticari araçlarda 500 bin 850 bin 12 ay sıfır faizli, binek otomobillerde ise 300 bin ile 500 bin TL arasında değişen 12 ay sıfır faizli kredi imkanı sağladıklarını kaydetti.

Ayrıca elektrikli transit modelinin 34 dakikada yüzde 80 şarj olabildiğini aktaran Karaköylü, 800 bin TL 12 ay sıfır faiz kredi imkanı ve 1 yıl içerisinde yüzde yüz geri teslim garantisi verdiklerini sözlerine ekledi.