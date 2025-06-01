PSG, İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

PSG'nin galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı. Paris sokaklarında, Parc des Princes Stadı etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutladı.

PSG taraftarlarının kutlamaları sırasında sokaklarda kargaşa yaşandı. PSG stadının etrafında barikatlar kuran ve arabaları ateşe veren taraftarlar, havai fişek ve molotof kokteylleri ile polise saldırdı. Polis ve holiganlar arasında çatışma çıkarken, çıkan olaylarda 205 kişi yaralandı. Polisler holiganlara müdahale etti

FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN 'BARBARLAR' TEPKİSİ

Fransa İçişleri Bakanı Retailleau'nun, Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasını kutlayanları "barbar" olarak nitelemesi tepkiye neden oldu. Retailleau, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, PSG'nin gerçek taraftarlarının maçını heyecanla izlediğini belirterek, "Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı" ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerine bu eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri için talimat verdiğini belirten Retailleau, "Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

559 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes Stadı'nın etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görüldü.

Le Figaro gazetesi, PSG'nin zaferi sonrası Paris'te çıkan olaylarda en az 559 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Öte yandan, stadın etrafında bazı barikatlar ve araçlar ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fransız yetkililer, gözaltına alınanlardan 294'ünün tutuklandığını belirtti.

Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı. PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

ÇIKAN OLAYLARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Şampiyonluk kutlamaları sebebiyle ülke genelinde şiddet olayları da yaşandı. Landes vilayetine bağlı Dax'taki kutlamalar sırasında bıçaklanan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

AFP'nin haberine göre, Paris'teki olaylarda da bir kişi yaşamını yitirdi. Polis olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, Landes'teki bıçaklı saldırının failini arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, bir polis memurunun çıkan çatışmalarda ağır yaralandığı kaydedildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, hastaneye kaldırılan polisin komaya girdiği bilgisini verdi.

Grenoble kentinde ise bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, başkent Paris'teki kutlamalarda da en az 9 polis yaralandı.

LFI MİLLETVEKİLİ: 'BARBAR, İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA'

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, X sosyal medya platformundan, taraftarların bulunduğu Şanzelize Caddesi'ne en yakın açık metro istasyonlarından Madeleine'de çok fazla biber gazı kullanılmasını eleştirerek, "İnsanların galibiyeti kutlamasını engellemek mi proje? Barbar, İçişleri Bakanlığında" yorumunu yaptı.

Muhalif vekil Alexis Corbiere de Retailleau'nun açıklamasını X'te alıntılayarak, bu tür bir paylaşımın Cumhuriyetçi bir İçişleri Bakanına yakışmadığını kaydederek, "Kutlamayı mahvetmek isteyenlerin şiddetine karşı çıkmak gerekiyor ancak neden yabancı ve neredeyse hayvani anlamlar taşıyan 'barbar' ve 'yabanilik' kelimeleri kullanılıyor? İnsanlar mutlu olduğunda bile bu adam yine nefret ediyor" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

LFI milletvekili Thomas Portes ise sosyal medya hesabından, "Siyasi anlaşmazlıklarımız olabilir ancak bir İçişleri Bakanının ağzında 'barbar' kelimesinin yeri yok. Bruno Retailleau, bu gece ırkçı bir içişleri bakanı olduğunu teyit etti" paylaşımını yaptı.

Öte yandan Le Figaro'nun Paris Emniyet Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberine göre, PSG'nin şampiyonluğunun ardından Fransa'da çıkan olaylarda 131 kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 2 araç ateşe verildi ve bir mağaza yağmalandı.

Fransız BFMTV kanalı ise Grenoble kentinde bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin yaralandığını bildirdi.