Gazeteciler Cemiyeti ile İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nun (İGF) Ankara’da ortaklaşa düzenlediği toplantıda “Anadolu Basınının Çınarları” ödül töreni ile uzun yıllar yerel basına emek veren gazeteciler onurlandırıldı. Programda gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Şevket Erzen'e de Anadolu basınına yaptığı hizmetlerden dolayı ödül verildi.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti ile İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nun Başkentte gerçekleştirdiği birliktelik toplantısı tamamlandı.

Gazeteciler Cemiyeti ile İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu’nun (İGF) Ankara’da ortaklaşa düzenlediği “Birliktelik Programı” kapsamında, Gazeteciler Cemiyeti lokalinde gerçekleştirilen “Anadolu Basınının Çınarları” ödül töreni ile uzun yıllar yerel basına emek veren gazeteciler onurlandırıldı.

Anadolu’nun dört bir yanından gelen, yerel basının gelişimine yıllarca katkı sunan usta gazetecilerin onurlandırıldığı törene çok sayıda basın mensubu katıldı. Program, ünlü gazeteci / televizyoncu Erhan Karadağ’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

AYDEMİR: SORUMLULUĞU HAKKIYLA TAŞIDILAR

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ayhan Aydemir törende yaptığı açılış konuşmasında, “Gazetecilik; fedakârlık, cesaret ve kararlılıkla yapılan, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan onurlu bir meslektir. Bugün burada ödüllendirdiğimiz meslektaşlarımız, sadece başarılı çalışmaların değil, aynı zamanda bu sorumluluğu hakkıyla taşımanın temsilcileridir” dedi.

KİRACI: USTALARI ÖDÜLLENDİRMEK BİZİM İÇİN VEFA BORCU

İGF Genel Başkanı ve Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı ise Anadolu basınının zorluklarla dolu geçmişine vurgu yaparak, “Anadolu’nun farklı köşelerinde bir ömür boyunca gazetecilik bayrağını onurla taşıyan, kentlerine ve yerel medyalarına değer katan meslek ustalarımızı ödüllendirmek, bizim için bir vefa borcuydu” diye konuştu.

Osman Hakan Kiracı, mesleğin dününe dair değerlendirmelerde bulunurken şöyle konuştu:

“Bizim gazeteciliğe adım attığımız 1970’ li yıllar, özellikle basın teknolojisi ve iletişim açısından tam bir çile ve sabır dönemiydi. O günlerde ciğerlerimiz matbaanın kurşun kokularını teneffüs eder, gazetelerimizin her bir satırı, hurufat, kurşun dizgi ve alın teriyle hazırlanırdı.

O günlerde ne internetimiz vardı, ne cep telefonlarımız. Ne de elimizin altında bugünkü gibi dijital kameralar. Fotoğraf çekmek bile başlı başına bir marifetti. Eğer, makinanızın diyaframını, enstantanesini ve telemetresini ustalıkla ayarlayabilirseniz şanslıydınız. Yoksa o görüntü sonsuza karışır, bir daha geri gelmezdi. Eğer gazete ve Ajans muhabiri iseniz renkli film kasetlerini otobüslerle gazetenizin haber merkezlerini yetiştirmek, haberi manuel telefonun başında saatlerce bekleyerek ve sonrasında nefes tüketerek geçmek. Yerel gazetenin fotoğraflarını da klişe yaptırarak günler sonra kullanmak, Gazetenize kalifiye eleman bulmak, ya da muhabir yetiştirmek öyle kolayına işler değildi.

Sorunlarımız sadece teknolojik ve iletişim sıkıntılarından ibaret değildi. Anadolu’da demokratik şuurun olgunlaşmadığı kentlerde yöneticileri sıklıkla öfkelendirmeden, okurları da küstürmeden gazetecilik yapmak ince bir sırat köprüsünden geçmek kadar zordu. Basın ve ifade özgürlüğünün önünde duran nice engelleri aşmak, ara rejim dönemlerinde her türlü baskılara boyun eğmeden bu mesleği onurla sürdürebilmek her yüreğin taşıyabileceği yük değildi.

Anadolu’da yerel gazeteciliğin her türlü ekonomik, teknolojik ve özgürlük sorunlarına karşı direnerek Anadolu’nun dört bir yanında yıllara meydan okuyarak dimdik ayakta kalabilen mesleğimizin duayenlerine sahip çıkmak ve onları bir kez daha kucaklamak bizler için bir vefa borcuydu.”

ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇİLDİ

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı bu güzel Cumhuriyetin son yarım asırlık yolculuğunda Anadolu basını gerçekten türlü meşakkatlerden ve zorlu süreçlerden geçti” diyen Osman Hakan Kiracı basın özgürlüğüyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Bugünün medyası teknolojik ve iletişim aparatları yönünden oldukça şanslıdır. Ancak günümüz medyasının özellikle basın özgürlüğü açısından aynı iyimserliği paylaşmamız mümkün değil.

Günümüzde artık Anayasal bir hak olan basın özgürlüğü neredeyse yok sayılmakta. Ev baskınları sonucunda gözaltına alınan gazetecilere yönelik tutuklamalar, karalama kampanyaları ve fiziksel saldırılar tüm meslektaşlarımızı endişeye sevk etmekte. Bu nedenle vatandaşlarımızın habere erişimi de engellenmektedir.

Demokrasi ve basın özgürlüğü adına bugünkü ortamda yaşanmakta olan olumsuz gelişmeler karşısında tüm basın kuruşlarımız ortak platformlarda daha sıkı iş birliği ve dayanışma içerisinde olmalıdırlar. Türk medyasının geleceğinin aydınlık olması dileğimizdir.”

NAZMİ BİLGİN, PROGRAMA TELEFONLA BAĞLANDI

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise programa telefonla bağlanarak, “Sizler, Anadolu basınının yaşaması için bölgede zor şartlarda mesleğine hizmet etmiş kişiler, emek veren çok değerli insanlarsınız. Bugün Ankara’da sizleri Cemiyetimizde ağırlamak bizim için büyük bir gurur” ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara’da sizleri Cemiyetimizde ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Basın tarihi yazıldığında hepinizin adı bu sayfalarda yer alacaktır. Daha güzel günlerde bir arada olabileceğimize inanıyorum. Mesleğimiz açısından, demokrasi açısından zor günler geçiriyoruz. Siz, bugünleri aydınlığa kavuşturacaksınız.”

PLAKETLER VE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Tören öncesi ödül alanların öz geçmişleri okundu. Programda ilk olarak teşekkür plaketleri takdim edildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin adına plaket, Başkan Vekili Ayhan Aydemir tarafından teslim alındı. Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı adına Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir’e, TE Bilişim yöneticisi Osman Ekinci’ye teşekkür plaketi verildi.

Ekinci, törene katılan gazetecilere medyada dijital teknoloji kullanımıyla ilgili önemli bir sunum yaptı. Osman Ekinci kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

Daha sonra Anadolu basınının çeşitli illerindeki gazetelerde emek veren usta gazeteciler Şevket Erzen, Mehmet Yolyapar, Esen Aliş, Dursun Erkılıç, Ali Südemen, Demet Öztürk, Ali Osman Sayın, İbrahim Yüksel, Mustafa Arslan, Sefa Özdemir ve Sirer Doğan’a ödülleri verildi.

50. Yıl Onur Ödülü ise Hüseyin Oğuz’a verildi.

(Şevket Erzen, ödülünü Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ın elinden aldı)

Gazeteciler Cemiyeti’ndeki ödül törenini ardından, Cemiyet, ödül alan gazetecileri müzikli bir akşam yemeğinde ağırladı. Muhteşem sahne performansıyla alkış alan sanatçı Erkan Aksoy, salondakilere coşkulu anlar yaşattı. Gazeteciler Cemiyeti ertesi gün de konuk gazeteci heyet için Anıtkabir , Ankara Kalesi, TBMM müzesi ve Hacı Bayram Cami'nin de içinde bulunduğu bir şehir turuna çıkardı. Başarılı organizasyon vedalaşmanın ardından sona erdi.