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Devane sahasında düzenlenen sezon açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Çorum Şube Başkanı Rıfat Kara, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit, İl Hakem Komitesi Başkanı Özcan Genel ile kurul üyeleri ve ilimiz hakem ve gözlemcileri katıldılar.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, ASKF olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada haklı oldukları her konuda hakemlerin yanında olduklarını söyledi. Arıcı konuşmasında ‘ Hakemlerimiz çok büyük bir yükün altındalar. Hakemlerimiz sahanın Hz.Ömer’i dir. Şunu unutmamak lazım, sahaya çıkan takımlarımız bir sezon boyunca emek veriyorlar. Bu nedenle sizlerin bir maçta çalacağı düdük o futbolcu kardeşlerimizin, o teknik heyetimizin ve o takımının geleceğini önemli ölçüde etkiliyor. Bu doğrultuda İl Hakem Kurulu başkanımız olsun dernek başkanımız olsun gerekli özeni göstereceklerine inancım tam. Biz futbol taban birlikleri olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz. Yeni sezonun hakem camiasına hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan da konuşmasında şunları söyledi: ‘Amatör futbol sezonu Temmuz ayının 15’ine kadar devam edecek. 10 kategoride müsabaka oynanacak ve hakem arkadaşlarımız bu süreçte yaklaşık 2 bine kadar maç yöneteceklerdir. Bu azımsanamayacak çok büyük bir rakamdır. Çünkü biz diğer branşlarda olduğu gibi salonlarda mücadele etmiyoruz. Sabah, akşam kar, kış demeden gece, gündüz demeden bu hakem arkadaşlarımız maç yönetecektir. Ne kadar takdir etsek hakemlerimizin hakkını ödeyemeyiz. 21 senedir futbola hizmet eden herkesin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Bu sezonu 15 Temmuz’a kadar hakemlerimizle beraber götüreceğiz. O yüzden birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundayız. Antrenörlerimiz, hakemlerimiz, kulüplerimiz hep beraber bu sezonu başarılı bir şekilde tamamlayacağız inşallah. Bu nedenle yeni sezonun hayırlı olmasını diliyor, kazasız belasız bir sezon temenni ediyorum’ dedi.

Dernek Başkanı Ahmet Ecevit her zaman yanlarında olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın adına teşekkür plaketini Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a verdi.

Sezon açılış pastasının kesilmesinin ardından saha içinde kurulan kokteyl masalarında ikramlarla birlikte davetliler ve hakemler futbol ve hakemlik üzerine güzel bir sohbet yaptılar. Sohbetin ardından futbol hakemleri sezon açılışının ardından hayırlı olması dileği ile start verdiler.