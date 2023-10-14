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Olimpik Güreşin geleceği konulu panel Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde Çorum'da başladı.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince düzenlenen ‘Olimpik Güreşin Geleceği’ ve "Uluslararası Güreş Sporlarında Bilim ve Sağlık Kongresi" başladı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'un güreş sporu açısından önemli bir il olduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi olarak güreş sporuna önem verdiklerini belirten Aşgın, "Gururla ifade ediyorum ki Çorum Belediyesi hem grekoromende hem serbest stilde Süper Lig'de olan, kendi ölçeğindeki tek belediye." ifadesini kullandı. Aşgın, kentte güreş sporunun gelişmesi için altyapı yatırımlarına önem verdiklerini vurguladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de üniversitelerin, spor bilimleri fakültelerini özel yere konumlandırması gerektiğini dile getirdi. Üniversitelerin alması gereken pozisyon bulunduğuna işaret eden Öztürk, "Kenardan sadece şampiyonlarıyla gurur duyan olmamalılar. Spor bilimleri fakültelerini diğer fakültelerinin dışında özel bir yere konumlandırarak kaynaklarını oraya odaklaması gereken çalışmalar yapmalılar. Her spor fakültesinin her branşta değil, özü itibarıyla dokunabileceği branşlarla iştigal etmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çorum'un güreşte özel bir yeri bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini de güreşle daha fazla ilişkilendirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu da güreş sporunun olimpiyatlardan çıkarılması yönünde çalışmaların yürütüldüğünü, kongrede bu girişimi farklı açılardan ele alacaklarını aktardı.

Panelde bir açılış konuşması yapan UWW eski Asbaşkanı Ahmet Ayık, Çorum’un güreşin İç Anadolu'daki yataklarından hatta başkenti olduğunu belirterek, “Güreş, İç Anadolu'da birinci spor hatta futbolla eşdeğerdir. Dünya'da en çok reytingi olan spor olmasına rağmen güreş bazı yerlerde futbolun önüne geçiyor. Türkiye'de 5 farklı dalda güreş var. Dünya'da her ülkenin kendine ait geleneksel güreşleri var” dedi.

2013 yılında güreşin olimpiyatlardan çıkarılması için teklif verildiğini hatırlatan Ayık, “Akıllının birisi kuyuya bir taş attı. Burada birey olarak kesinlikle kimseyi hedef almıyorum. 2013 yılında İcra Kurulunda güreşin kaldırılması için teklif verildi. Bu teklif yönetim kuruluna geldi yapılan oylamada reddedildi. Orada oylamayı kazandık. 2024 yılında oylama yok. 2028 yılında ne olur belli değil. Şimdilik ses yok. İnşallah böyle bir oylama olmaz. 1898 yılında Yunanistan’da yapılan ilk olimpiyatlarda ana dal olarak atletizm ve güreş vardı. Yıl 2023. Güreşlerden ne istiyorlar bilmiyorum. Detaylarına girmek istemiyorum. Sık sık güreşte bir zamanlar kuralların değişmesi, güreşi seyredilemez seyirci anlayamaz hale geldi. 1.5 dakika grekoromen, 2 dakika serbest böyle bir şey olur mu? Güreşi oyuncağa çevirdiler. 2 dakika güreş mi olur. 3 dakikaya çıkarana kadar akla karayı seçtik. 102 yıl sonra FILA’nın adı değişti. Amblemi değişti. İnşallah ata sporumuz güreş istenilen özlenen seviyede yerini alacaktır” diye konuştu.

Güreşin bir bütün olduğunu vurgulayan Ayık, “Üzülüyorum bazen. Türkiye’de karakucak diye ve yağlı güreş diye bölünerek ayrı federasyonlar kuruldu. Karşı değilim. İkinci federasyon başkanlığımda birleştirdim. Güreş bir bütündür. Güreşin yağlısı, karakucakı olmaz. Ben bütün dallarda güreş yaptım. Bu işin yağlısı, karakucağı, minderi olmaz. Ben güreşi bütün olarak görüyorum. Öyle olması lazım. Böldüler canları sağolsun. Böyle daha mı iyi? Daha mı hayırlı? Bilemiyoruz. Zaman bize gösterecek. Yarında çok hatırlı birisi çıkacak diyecek ki “Karakucağı bana verin. Grekoromen Federasyonu ben olayım. Yağlı güreşler Ali, Veli olsun” diye bölecekler. Komünizmde olduğu gibi böl, parçala, yut. İnşallah bunlar olmaz. Olabilirde. O nedenle ata sporumuza sahip çıkalım. 65 yıldır güreşle yatan, güreşle kalkan birisiyim. Bu spora ömrümü verdim. Helali hoş olsun”şeklinde konuştu.

Yapılan yönetmeliklerin güreşe nefes aldırdığını açıklayan Ayık, “Türk güreşi biraz sahipsiz kaldı. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında biraz sahiplenildi. Ödül yönetmeliği çıktı. Türkiye bugün biraz güreş varsa ödül yönetmeliği ve verdiği sosyal güvence sayesinde. İkinci federasyon başkanlığım döneminde Spor Müşavirliği yasası ve ödül yönetmeliği güreşe biraz nefes aldırdı” ifadelerini kullandı.

Panele Belediye Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Avrupa ve Dünya şampiyonu Nazmi Avluca, Dünta şampiyonları Ercan Yıldız ve Doç. Dr. Mehmet Özal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu katıldı.Açılış töreninin ardından "Olimpik güreşin geleceği" başlıklı oturumla devam eden kongre, 15 Ekim'de sona erecek. (AA-İHA)