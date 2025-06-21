24 saat hizmet verecek olan Gece Gündüz Restoran hizmete girdi.

Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi numara 25/A (Esnafevler Camii yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Gece Gündüz Restoran’ın açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve çok sayıda davetli katıldı.

Ömer Pekmezli ile Nazente Yalçınkaya’nın sahibi olduğu restoranda ızgara ve çorba çeşitleri, özel sarımsak soslu döner ve kahvaltı çeşitleri yer alıyor.

24 SAAT HİZMET VERECEK

Restoran olarak 24 saat hizmet vereceklerini belirten Pekmezli ve Yalçınkaya, Çorum halkının damak tadına hitap eden enfes lezzetlerini tatmak isteyen herkesi Gece Gündüz Restoran’a davet etti.