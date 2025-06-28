Sungurlu Fevzi Çakmak İlkokulu’nda “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” etkinlikleri düzenlendi.

Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından yapılan etkinliklerde öğrenciler dolu dolu bir gün geçirdi.

Etkinlik boyunca kurulan istasyonlarda dengeli beslenme ve su tüketiminden ilk yardım ve 112’nin doğru kullanımına, ağız ve diş bakımından el yıkama kurallarına, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemlerinden psiko-sosyal destek yaklaşımlarına kadar pek çok konuda hem teorik anlatımlar hem de eğitici uygulamalar gerçekleştirildi.

Her grup, uzman rehberliğinde afişler, simülasyon ekipmanları ve interaktif materyaller eşliğinde istasyonları gezip sorularını yöneltti, ardından hız ve beceri gerektiren “hızlı el yıkama” ve “diş fırçalama” yarışmaları, “sağlıklı besin avı” gibi eğitsel oyunlarla öğrendiklerini pekiştirdi. Programın sonunda tüm katılımcılara temizlik malzemeleri, beslenme broşürü ve diş fırçası seti içeren “Sağlıklı Yaşam Seti” ile katılım belgeleri verilirken, yarışma derecelerine giren gruplara ise özel ödüller verildi.

Öğrenciler etkinlikte hem eğlenip hem de öğrenirken, geleceğin sağlıklı bireyleri olma yolunda da önemli bir adım attılar.

Bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde de farklı okullarda yapılacağı belirtildi.

