Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonu dört kategoride deplasmanda mücadele edecek.

Kırmızı Siyahlı takımda U 17 takımı bugün Kırşehirspor, U 19 takımı Kastamonuspor deplasmanında üst sıralara yükselmek için mücadele edecekler.

U 14 ve U 15 takımları ise yarın Ankaragücü deplasmanında ilk iki için umutlanmak ve çıkışlarını sürdürmek için galibiyet arayacaklar.

U 17 Bölgesel Gelişim Liginde ise Çorum FK 11. hafta maçında Kırşehirspor deplasmanında galibiyet arayacak. Ligde dokuz maçta 9 puanla beşinci sırada bulunan Çorum FK 8 maçta 4 puanla yedinci sırada bulunan Kırşehirspor karşısında kazanarak üst sıralarda kendine yer bulmak amacında. Bugün saat 15’de Bağbaşı Sentetik Sahada saat 15’de başlayacak maçı Abdurrahman Atabay yönetecek yardımcılıklarını ise Beytullah Karaca ve Osman Barış Solmaz yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise İbrahim Duram,

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde de Çorum FK bugün GMG Kastamonuspor deplasmanında çıkışını sürdürmek istiyor. Son haftalarda aldığı galibiyetler ile ilk iki iddiasını yakalayan Çorum FK bugün saat 12’de 21 puanla dördüncü sırada bulunan Kastamonuspor önünde kazanarak sıralamada çıkışını sürdürmek istiyor. Hasan Doğan tesisleri sahasında oynanacak maçı Alper Tunga Sefercik yönetecek yardımcılıklarını ise Mertkan Çakaloğlu ve Berk Çevik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Edanur Bilici.

U 15 Liginde yarın saat 13’de Ankaragücü Tandoğan tesislerinde oynanacak maçta Ankaragücü ve Çorum FK takımları karşılaşacak. Grupta Ankaragücü takımı 30 puanla üçüncü sırada yer alırken Çorum FK takımı ise 28 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Kırmızı Siyahlı takım bu maçı kazanarak üçüncü sıraya yükselmek istiyor.

Maçı Emir Yılmaz yönetecek yardımcılıklarını ise Furkan Dereli ve Armağan Harmanşah yapacak.

U 14 liginde Çorum FK 15. hafta maçında yarın MKE Ankaragücü deplasmanında zirveye tutturmak içi kritik maçta kazanmak için mücadele edecek. Ligde ev sahibi Ankaragücü 14 maçta topladığı 32 puanla ikinci sırada yer alırken Çorum FK ise 27 puanla beşinci sırada bulunuyor. Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde saat 15’de başlayacak maçı Enes Talha Kılıç yönetecek yardımcılıklarını ise Emirhan Coşkun ve Kıvanç Demirdağı yapacak.