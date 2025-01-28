Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde pazar günü Tümosan Konyaspor ile oynadığı iki maçı da kaybederek haftayı puansız kapattı.

Kırmızı Siyahlı takımın pazar günü Devane sahasında oynadığı ilk maçta Tümosan Konyaspor ile Ahlatcı Çorum FK takımları arasındaki maçta kırmızı siyahlı takım güçlü rakibi önünde iyi mücadele etti ancak sahadan 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Bu maçtan sonra oynanan ikinci maçta ise Çorum FK ile Konyaspor U 15 takımları arasındaki maçtan konuk takım çok üstün bir futbol sonucunda sahadan 5-1 galip ayrılarak bu kategoride final grubuna yükselme umutlarını devam ettirdi.