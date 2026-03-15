Kalehisar Köyü’nde birkaç büyükbaş ile başladığı besiciliği bugün modern bir çiftliğe dönüştüren İbrahim Işık, kazancının bereketini ihtiyaç sahipleriyle de paylaşıyor. Daha önce depremzedelere bağış yapan Işık, bu kez Gazze’de kurulacak çadırlar ve Kadir Gecesi iftarı için destek verdi.

Besiciliğe Kalehisar Köyü’nde birkaç dana ile başlayan İbrahim Işık, yıllar içinde çalışarak ve modern yöntemleri benimseyerek işini büyüttü. Sarimbey’de kurduğu çiftlikte üretimini geliştiren Işık, bugün yaklaşık 120 başlık kurban kapasitesine ulaşan bir işletmenin sahibi oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da İbrahim Işık’ı çiftliğinde ziyaret ederek çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Turhan Candan, Işık’ın hem üretimi hem de hayırseverliğiyle örnek olduğunu söyledi.

Işık’ın daha önce depremzedelere bağış yaptığını aktaran Candan, aynı hassasiyeti Gazze için de gösterdiğini belirterek, 24 metrekarelik 2 çadır ve Kadir Gecesi için iftar sofrası için bağış yaptığını ifade etti.