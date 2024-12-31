Kayseri​'de geçtiğimiz günlerde yaşanan 'intihar' olayının detayları ortaya çıktı. Ekiplere intihar​ olarak bildirilen ölümün cinayet​ olduğu belirlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu yabancı uyruklu R.G.'nin (21) tartışma yaşadığı eniştesi M.G. (40) tarafından öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.

KATİL ENİŞTE GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce düzenlenen operasyonda M.G. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.