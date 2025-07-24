Tokat’ın Erbaa ilçesinde, önceki gün kendilerinden haber alınamayan kuzenlerden Zafer Ateş’in cansız bedeni gece saatlerinde bulunurken, genç kızın cansız bedeni de otomobilden 5 kilometre uzakta bulundu.

Kuzgun kuşlarından Dilek Ateş’in cesedini bulduğunu söyleyen Ömer Taşova, "Bölgeye geldiğimde 5 kuzgunun kalktığını görünce burada bir şey olduğunu anladım" dedi.

İddiaya göre, önceki gün Zafer Ateş (24) ve amcasının kızı Dilek Ateş’ten (22) haber alamayan yakınlarınca yapılan ihbar üzerine jandarma, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri kuzenlerin en son görüldüğü Kelkit Çayı çevresinde arama çalışması başlattı.

Bölgede terk edilmiş halde bulunan otomobilin içerisinde kuzenlerin eşyalarına rastlanması üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmış, gece saatlerinde yapılan aramalarda Zafer Ateş’in cansız bedeni otomobilden yaklaşık 15 metre uzaklıkta su içerisinde bulunmuştu.

Sabah erken saatlerde yeniden arama çalışmaları başlatılırken ilçede yaşayan Ömer Taşova, genç kızın cesedini ise öğle saatlerinde otomobilden 5 kilometre uzakta Kavlandere bölgesinde buldu.

Irmak kenarında bulunan Dilek Ateş’in cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Yukarıdan baktığımda cesedi gördüm"

Kuzgun kuşlarından Dilek Ateş’in cesedini bulduğunu söyleyen Ömer Taşova, "Jandarmadan personeller Kavlandere bölgesini bildiğim için saat 7.30’da beni arayıp olayı anlattılar. Bu bölgeye geldiğimde 5 kuzgunun kalktığını görünce burada bir şey olduğunu anladım. Yukarıdan baktığımda buradaki cesedi gördüm ve inerek üstünü örttüm" dedi.