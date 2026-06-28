Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı ve 22. Dönem Milletvekili Av. Muzaffer Külcü’nün eşi Hatice Külcü’nün kurucusu olduğu Bilge Çocuk Montessori Anaokulu, yoğun katılımla gerçekleştirilen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

MİSAFİRLERLE TEK TEK İLGİLENDİLER

Okul bahçesini dolduran davetliler, açılışa büyük ilgi gösterirken, okulun kurucusu Hatice Külcü ile eşi Muzaffer Külcü, misafirleri kapıda tek tek karşılayarak yakından ilgilendi.

DAVETLİ AKINI YAŞANDI

Samimi atmosferi ve yüksek katılımıyla dikkat çeken açılış, Çorum'un eğitim camiasının yanı sıra iş, siyaset ve sivil toplum dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi Numara 52 adresinde gerçekleşen açılışa Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜNGÖR: ÇORUM’A DEĞER KATACAK ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Açılış programında konuşan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör, Bilge Çocuk Montessori Anaokulu’nun Çorum’a değer katacak önemli bir eğitim yatırımı olduğunu söyledi.

Törende bulunma sebeplerinin Muzaffer Külcü ve eşi Hatice Külcü’nün şehre kattığı değeri görmek ve bu emeğin hakkını teslim etmek olduğunu belirten Prof. Dr. Güngör, “Kurumun adını koyarken bilge diye koymaları da oldukça anlamlı. Çünkü bilgili başka bir şey, bilge olmak başka bir şey. Alim başka bir şey, arif başka bir şey. Alim sadece bir şeyi bilen, arif bildiğini yapan demek. Dolayısıyla çağımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz insan tipi sözüyle özünün bir, karakteriyle fiillerinin bir ve tutumlu ve şahsiyetli bir birey olma yolunda çok ciddi bir insan kütlesine ihtiyacımız var.

Bugün Hatice Hocam'ın başlattığı bu yolculukta bu tipi insan modelini yetiştir Olması Çorum adına, ülkemizin eğitim camiası adına beni mutlu etmiştir. Hatice Hocam olmak üzere kıymetli Muzaffer Başkanımızı bu güzel katkılarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

ÇAĞLAR’DAN KÜLCÜ AİLESİNE TEŞEKKÜR

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da okulun çocukların hayallerini büyütecek ve güvenle geleceğe hazırlanacakları sıcak bir yuva olmasını temenni etti.

Çocukluk döneminin insan hayatının en önemli evresi olduğuna dikkat çeken Çağlar, bu dönemde verilen eğitimin bireyin geleceğini, dolayısıyla toplumun geleceğini şekillendirdiğini ifade etti. Kendine güvenen, sorgulayan, merak eden, paylaşmayı bilen ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmenin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Çağlar, bu vizyonla hayata geçirilen projeden dolayı Külcü ailesine teşekkür etti.

MİLLETVEKİLİ TAHTASIZ: ÇORUM’A KATMA DEĞER SUNDULAR

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da çocukların daha iyi eğitim alabilmesi adına şehre kazandırılan eğitim kurumlarının büyük bir değer taşıdığını ifade ederek, “Çocuklarımızın geleceği ve daha iyi bir eğitim alabilmeleri adına Çorum’umuza katma değer sundular. Bu anlamlı anaokulunun Çorum’a kazandırılmasında emekleri olduğu için Muzaffer Başkanımıza ve kıymetli eşi Hatice Külcü’ye teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

VALİ ÇALGAN: EĞİTİM KURUMU AÇMAK EN AZ BİR FABRİKA AÇMAK KADAR DEĞERLİ

Vali Ali Çalgan ise eğitim kurumlarının açılışının en az bir fabrika veya büyük bir ekonomik yatırım kadar değerli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:“Ekonomistlere göre bir ülkenin en büyük zenginlikleri arasında yeraltı, yerüstü zenginlikleri, enerji kaynakları, altını, madeni, petrolü bir tarafa; en önemlisi sermayesinin insan olduğu söyleniyor. Dolayısıyla beşeri sermaye olan insanı iyiye yetiştirmek de bu amaca en büyük hizmeti olacaktır.

Biz çocuklarımızın böyle doğal bir ortamda, bu kadar geniş bir alanda bilgiyle, beceriyle, kendisiyle barışık, etrafıyla barışık, arkadaşlarıyla barışık, yaşadığı toplumun değerlerini edinen ve sosyal, psikolojik gelişimini sağlıklı şekilde tamamlayan bireyler olarak yetişeceğini görmek hepimize büyük ümit ve moral veriyor.

Bu manada bunu şehrimizin bir ihtiyacı olarak gören Külcü Ailesi’ne teşekkür ediyorum. Bu kurumun hayırlı olmasını, uzun ömürlü olmasını temenni ediyorum.”

Açılış töreninin ardından davetliler, anaokulu bünyesinde yer alan sınıfları ve atölyeleri gezerek Hatice Külcü'den bilgi aldı. Modern eğitim anlayışıyla tasarlanan öğrenme alanları katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.