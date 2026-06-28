Eğitim tecrübesi, akademik birikimi ve çocukların gelişimine yönelik özgün çalışmalarıyla tanınan eğitimci Hatice Külcü, açılışta yaptığı konuşmada, okulun eğitim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘ŞEHRE DEĞER KATACAK BİR EĞİTİM KURUMU’

Yalnızca bir eğitim kurumunun açılışını yapmadıklarını, büyük bir emek ve vizyonla hazırlanan bir hayalin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ettiklerini söyleyen Hatice Külcü, Bilge Çocuk Montessori Anaokulu’nun şehre değer katacak bir eğitim kurumu olarak hayata geçirildiğini belirtti.

‘EĞİTİM KURUMU AÇMAK YALNIZ BİR TABELA ASMAK DEĞİL’

Eğitim kurumu açmanın dört duvarı yan yana koyup üzerine bir tabela asmak olmadığını ifade eden Hatice Külcü, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Biz bu yola çıkarken, her bir tuğlasında, her bir sınıfında çocuklarımızın özgürce nefes alabileceği, kendilerini güvende hissedecekleri ve içlerindeki o muazzam potansiyeli keşfedecekleri bir yaşam alanı inşa etmeyi hedefledik. ‘PROJENİN ARKASINDA 2 YILLIK MUTFAK ÇALIŞMASI VAR’ Bu projenin arkasında neredeyse 2 yıla yayılan, çok titiz, çok hassas bir mutfak çalışması var. İlk arsa ediniminden, inşaat sürecine, resmi mevzuatlardan kurumsal kimliğimizin oluşturulmasına kadar her aşamada kendimize tek bir soru sorduk: “Kendi evladımız için en iyisi neyse, buradaki çocuklarımız için de onu nasıl var edebiliriz?” ‘BASMAKALIP BİR OKUL DEĞİL, YAŞAYAN BİR KAMPÜS’ İşte bu sorunun cevabı, şu an içinde bulunduğunuz bu kampüstür. Biz, basmakalıp plastik oyuncaklarla veya yapay malzemelerle dolu bir alan yaratmayı reddettik. Çünkü biz çocuklarımızın estetik duygusunun, doğa bilincinin ve çevre algısının, içinde büyüdükleri mekânla şekillendiğine inanıyoruz. Bu yüzden Bilge Çocuk Montessori Anaokulu’nun her köşesinde doğallığı ve samimiyeti hissedeceksiniz.”

‘YAPAY VE FABRİKASYON MALZEMELERDEN KAÇINDIK’

Sınıfları donatırken yapay ve fabrikasyon malzemelerden kaçındıklarını aktaran Hatice Külcü, “Çocuklarımızın dokunarak öğreneceği Montessori materyalleri ve diğer tüm mobilyalarımızda masif ahşabın sıcaklığını ve sağlığını tercih ettik. ‘HER DETAYI ‘ÖNCE ÇOCUK’ DİYEREK TASARLADIK’ Aydınlatma sistemlerimizden zemin kaplamalarına, oyun ürünlerimizden bahçe peyzajımıza kadar her detayı pedagojik ölçütleri esas alarak, "Önce Çocuk" diyerek tasarladık. Biz burada sadece bir okul yapmadık; çocuklarımızın doğayla, toprakla ve ahşabın sıcaklığıyla bağ kurabileceği yaşayan bir ekosistem kurduk.” dedi.

“En değerli varlıklarınızı, evlatlarınızı bize emanet ederken içinizde taşıdığınız o hassasiyeti çok iyi biliyoruz. Bu güven, bizim omuzlarımızdaki en kutsal, en büyük sorumluluktur” diyen Hatice Külcü, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bakınız, logomuzda ve kurumsal kimliğimizde bulunan salyangoz figürü ve renklerimiz dahi rastgele seçilmedi. Bakınız, logomuzda ve kurumsal kimliğimizde bulunan salyangoz figürü ve renklerimiz dahi rastgele seçilmedi. Oradaki salyangoz figürü her çocuğun kendi hızında, kendi yolunda, sabırla ve sürekli geliştiğini; dinamik turuncu, içlerindeki o hiç bitmeyen öğrenme enerjisini ve neşeyi; doğayı temsil eden koyu yeşil renk ise köklerimize olan bağlılığımızı, doğallığı ve sürekli gelişimi simgeliyor. Yine öğrenme ve öğretme metodu olarak biz burada, çocuklara sadece kalıplaşmış bilgileri aktarmayacağız. Onlara soru sormayı, merak etmeyi, evreni anlamlandırmayı, doğaya ve canlıya saygı duymayı, arkadaşlarıyla paylaşmayı ve en önemlisi "kendileri olmayı" öğreteceğiz. ‘EZBERLEYEN DEĞİL, KEŞFEDEN NESİLLERİN İLK ADIMI OLACAK’ Bilge Çocuk Montessori Anaokulu, çocukların hata yapmaktan korkmadığı, yeteneklerinin profesyonel ellerce keşfedildiği ve her sabah kapıdan içeri neşeyle, koşarak gireceği bir yuva olacak. Alanında uzman kadromuz, idari ekibimiz ve destek personellerimizle birlikte, her bir çocuğumuzun bireysel gelişim yolculuğunu sevgiyle ve yüksek bir profesyonellikle takip edeceğiz. Burası, ezberleyen değil; deneyimleyen, keşfeden ve üreten nesillerin ilk adımı olacak. Böylesine büyük ve meşakkatli bir süreç, elbette tek bir kişinin değil, inanmış bir ekibin ve büyük bir vizyonun eseridir. Bu uzun yolda, vizyonumuzu paylaşan, gece gündüz demeden çalışan çok büyük bir aile var arkamızda. EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ Huzurlarınızda, başta, geçmişte yaptığı eserleriyle şehrimizi adeta yeniden inşa eden kıymetli eşim Muzaffer Beye teşekkür ediyorum. Okulumuzun temelinden bu hale gelmesine kadar büyük bir titizlik ve özveri ile çalıştığı ve okulumuzu bize ve Çorum’umuzun tüm çocuklarına armağan ettiği için ben, kendisine şahsım ve tüm çocuklarımız adına tekrar teşekkür ediyorum. İkinci olarak hayatımızın her döneminde olduğu gibi okulumuzun kurulum sürecinde de destekleriyle her zaman beni rahatlatan, motive eden canım kızlarım; Şebnem, Şevval, Zeynep ve Meryem’e ve başta annelerim olmak üzere tüm aileme çok teşekkür ediyorum. O kavşakta korkulan oldu: İlk ölümlü kaza İçeriği Görüntüle Resmi süreçlerde bizlerden rehberliğini esirgemeyen kıymetli bürokratlarımıza, özellikle Milli eğitim camiamızın değerli yöneticilerine, okulumuzun mimarlarına, mühendislerine, alın teri dökerek yapımını gerçekleştiren kıymetli ustalarımıza, tedarikçilerimize ve tabii ki vizyonumuza inanarak en kıymetlilerini bize emanet eden siz saygıdeğer velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. ‘ÇORUM'DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇITAYI YÜKSELTİYORUZ’ Biz bugünden itibaren Çorum’da okul öncesi eğitimde çıtayı çok farklı bir noktaya taşıyoruz. Geleceğin liderlerini, sanatçılarını, bilim insanlarını ve her şeyden önemlisi vicdanlı, ahlaklı ve iyi insanlarını yetiştirmek üzere yola çıkıyoruz. Bilge Çocuk Montessori Anaokulu, şehrimize, ülkemize, eğitim dünyamıza ve en çok da sevgili çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Katılımlarınızla bizleri onurlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”