Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 genç kız arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 13.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park yolu Caddesinde meydana geldi. Gizem K. (20), kendisine sosyal medyadan mesaj atan Elif Nur G. İle tartıştı.

2 genç kız, iddiaya göre bir erkek yüzünden tartışıp, caddede buluştu. Karşı karşıya gelen 2 şahıs arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada Elif Nut G. elindeki bıçakla Gizem K.'yı sağ bacağından yaralayıp kaçtı.

Yaralı kız, yakındaki İnegöl Devlet Hastanesine yürüyerek gitti.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli polis ekiplerince aranıyor.