Sungurlu Belediyesi Genç Meclisi, Yeşilay Haftası kapsamında "Evimdeki Yabancı" adlı tiyatro gösterisiyle madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturdu. Sungurlu Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, yoğun bir katılımla izlendi.

Madde bağımlılığının gençlerin yaşamına etkilerini konu edinen oyun, arkadaş çevresinin yanlış yönlendirmesiyle madde kullanımına başlayan bir gencin hayat hikayesini ele aldı. Tiyatroyla, bağımlılığın aile içinde oluşturduğu manevi tahribat ve bu durumun geç fark edilmesinin yarattığı zorluklar seyircilere aktarıldı.

Etkinlikte konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Genç Meclisi'nin toplumsal konulardaki hassasiyetini ve başarılı çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, "Gençlerimizle istişare ederek geleceğe dair önemli projelere imza atıyoruz. Ömer Seyfettin'in gençlere hitaben söylediği gibi, üzerlerine düşen vazifeler çok önemli. Genç Meclisimizin böylesine anlamlı bir konuda yaptığı çalışma, bizleri gururlandırdı. Emek veren herkese teşekkür ediyor, gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.