Ankara'da yaşayan Çorumlu genç, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere Oğuzhan İkiz'in (28), kullandığı otomobil Ankara'nın Ayaş ilçesinde kontrolden çıkması sonucu takla attı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Çorumlu genç, sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen kurtılamayarak hayatını kaybetti.
Gencin cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.
CEVİZLİ KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Çorum'un Bayat ilçesi Cevizli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İkizi cenazesi bugün Cevizli köyünde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
Editör: Fatih Battar