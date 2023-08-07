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Çorum 'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla vurularak yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 1. Sokak'ta Y.D. (15), B.K. (18), M.D.D. (17) ve İ.D. (17) ile F.İ. (17) ve Y.T. (17) arasında kavga çıktı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan Y.D, B.K, M.D.D. ve İ.D, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelilerden Y.T, polis ekiplerince gözaltına alındı, F.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.