Ahlatcı Çorum FK’da Cumartesi günü oynanacak Esenler Erokspor maçının biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya öre 0-18 yaş arası çocuklar, gençler ve annelere bayram hediyesi olarak doğu maraton tribününden ücretsiz bilet hediye edilecek.

Bilet fiyatlarında ise VİP tribün biletlerine zam yapılırken maraton tribün bilet fiyatları aynı kaldı.

Stadyumda kale arkası ve protokol sağ sol kapalı bölümlerine bilet satılmayacak ve üç tribünü bilet satışı yapılıyor.

Buna göre Özel VİP B tribün biletleri 1500 liradan satılırken VİP A tribün biletleri 500 liradan maraton tribün biletleri ise 150 liradan satışa çıkarıldı.

Misafir tribün bilet satışı ise 195 lira olarak açıklandı.