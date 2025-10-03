Spor İl Müdürlüğünden Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ziyaret.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Gençlikspor İskilip İlçe Müdürü ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu Çetin Başaran Hıncal’ı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ilimizdeki sportif faaliyetler hakkında bilgiler verdi ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaran Hıncal’a katkıları nedeni ile teşekkür etti.

Başaranhıncal ise ilimizde amatör sporun gelişiminin çok önemli olduğunu belirterek sportif faaliyetlere ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çetin Başaran Hıncal’a milli takım forması hediye etti.