Ahlatcı Çorum FK’nın tecrübeli ismi Geraldo’dan maç sonu anlamlı paylaşım.

Bu sezon beklenen performansa ulaşamayan tecrübeli futbolcu kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli mesajalar verdi.

Geraldo paylaşımında şunları söyledi: ‘Çok yakın olan bir şey için savaşmaya gitmek her zaman önemlidir. Çok emekle kazanılan zaferler en çok değer verilenlerdir. İstediğin şey için savaşmayı öğren ve elde ettiğin her şeyi her zaman sev, emeğine ve yeteneğine her zaman değer ver. Devam ediyoruz’ dedi.