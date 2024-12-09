Haftalardır girdikleri pozisyonlara rağmen gol atamadıklarını ve puan alamadıklarını belirterek istifa edeceğini açıklayan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, “Sahanın içerisindeki oyunu filan veya maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Yani gerçekten o kadar gol pozisyonuna giriyorsunuz ve atamıyorsunuz. Bir tane yiyorsunuz. Falan filan yani. 15 haftanın son haftalarında aldığımız mağlubiyetler ondan sonra içeride bir şeyin değişmesi lazım.

Belki de takım farklı bir reaksiyon gösterecek. O yüzden çok kısa hemen söyleyeceğim ve bitireceğim. Yani şu anda böyle bir bu oyunlardan sonra atamıyoruz. Olmuyor. Demek ki biz biraz daha içeride kulübün önünü açmak gerekecek. O yüzden hem kulübe hem oyuncularıma hepsine teşekkür ediyorum. Size de buradan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet istifa edeceğim.

Yani takımın biraz daha belki bundan sonraki süreçte daha farklı olur. Bu kadar iyi oynayıp bu kadar bir maçın üstünlüğünü sağlayıp ki bu sadece bu maç için değil yani. Bundan önceki maçlarda da aynısı bu kadar çok fazla oyuna hakim olup, çok fazla rakibi ezip bunalttığımız bir noktada olmuyor. Yaklaşık 6 haftada bir tane galibiyetimiz var. O yüzden bu tür durumlarda biraz da kulüplere alan ve zaman tanımak lazım. O yüzden böyle bir karar aldım. Manisa FK Takımı’na başarılar diliyorum. Oyuncu grubuna da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim” diyerek istifa edeceğini açıkladı.

Yönetim

istifayı

kabul etti

Manisa FK Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş’un istifası Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz’ denildi.

Editör: Çorum Hakimiyet