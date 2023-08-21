Tahmini Okuma Süresi: dakika

HARUN AKKAYA

Trendyol 1. ligdeki ilk maçında Çorum FK’yı 5399 biletli taraftar izledi.

Kırmızı Siyahlı takımın cuma akşamı saat 19’de Şahir Stadyumunda oynadığı Giresunspor maçında protokol ve maraton tribünleri büyük oranda dolarken skorbordun bulunduğu kale arkası en çok boş kalan tribün oldu.

Pasolig uygulaması nedeni ile bir çok taraftar maça gelmeyi başaramadı. Stadyumda ilk kez uygulanan pasolig uygulaması maçtan önce bir süre sıkıntı yarattı.

Özellikle VİP A tribününde yığılmadan dolayı sıkıntılar yaşandı.