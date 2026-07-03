Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Özel Kalem Müdürü Cihan ve Zeynep Duran çiftinin oğlu Bayezit Duran çocuk yaşta hayatını kaybetti.

Bir süredir Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeni ile tedavisine devam edilen Bayezit Duran yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Emekli öğretmen Nurettin Duran ile Malatya eşrafından merhum Avni Gencer’in torunu, Canan Gündoğar Duran ve Candan Duran Kırca’nın yiğenleri; Çorum Haber Haber Müdürü Volkan Sınayuç ve emekli Hayrettin Sınayuç’un kuzenlerinin oğlu olan Bayezit Duran’ın vefatı ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Bayezit Duran’ın cenazesi yarın (4 Temmuz 2026 Cumartesi günü) öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.