Çorum Bölgesel Hakemi Abdullah Enes Gökgüney’e Silifke-Bornova maçında dördüncü hakemlik görevi.

3. lig 1. grupta 27. hafta maçında pazar günü saat 15’de Silifke Şehir Stad’ında Silifke Belediyespor ile Bornova 1877 takımları arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Demokrat Özgür Güneş yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Rize’den Ahmet Algün ve Trabzon’dan Ali Rıza Öztürk. Maçta dördüncü hakem olarak ise Abdullah Enes Gökgüney görev yapacak.

Ligde ev sahibi Silifke Belediyespor 43 puanla altıncı sırada ve play-off mücadelesi veriyor.

Bornova 1877 Sportif Yatırımları ise 25 puanla 12. sırada ve ligde kalma mücadelesi veriyor.