1. Küme’de dün Osmancık’ta oynanan Osmancıkgücüspor, Gülabibeyspor maçındaki gol düellosunun kazananı yok.
İlk yarısını Gülabibeyspor’un 3-2 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında da gol düellosunu devam etti.
Uzatma dakikalarına 4-3 önde giren Gülabibeyspor önünde Osmancıkgücü A. Kerim’in golü ile skoru 4-4 yaptı.
Bu sonuçla Gülabibeyspor 4 puana yükselirken Osmancıkgücüspor ise ilk puanını aldı.
SAHA: Osmancık.
HAKEMLER : Ahmet Ecevit, Erdal Uncuer, Taha Rahmi Atılgan.
OSMANCIKGÜCÜSPOR : Berat Efe, A. Kerim, Poyraz Kaan, Tunahan, Yusuf (Mert), Mustafa, Görkem (Tuncay), Emrah, Ömer Enes (Yusuf), Ahmet Furkan, Bayram Ali.
GÜLABİBEYSPOR : Mehmet, Mustafa, Koray, Gürkan (Hamid), Ramazan (Sedat) Ümit (Soner), Sezer, Barış, Mert Şakir, Şemsettin (Berat), , Osman Murat.
GOLLER: 7. dak. Bayram Ali, 34. (penaltıdan) ve 83. dakikalarda Ahmet Furkan, 90+4. dak. A. Kerim (Osmancıkgücü). 15. dak. Osman Murat, 22. dak. Barış, 29. dak. Gürkan, 77. dak. Ümit (Gülabibeyspor).