İl Genel Meclisi toplantısında gündem dışı söz alan CHP İl Meclis üyesi Ümit Er, Alacahöyük’te bulunan Gölpınar Rekreasyon alanının işletilmeye başlanması gerektiğini söyledi.

Projenin 2016 yılında nihayete ererek yaklaşık olarak o günün parasıyla 10 milyon 800 bin lira kaynak aktarılarak bitirildiğini belirten Ümit Er, “Proje bitirildi ama projenin hangi amaçla kullanılacağı daha önceden çok konuşulmadığı ya da araştırılmadığı için proje bittikten sonra kaderine terk edilmiş. Düşünün, bu imkanlarda paramızın olmadığını düşündüğümüz imkanlarda milyonlarca lira para harcıyoruz, bir tesis yapıyoruz ve bu tesisi kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Tesisin halen ne şekilde kullanılacağıyla ilgili bir öngörümüz yok. O tesis orada çürüyor. Bu tesisi ben gittim gezdim. Tesiste çok güzel şeyler yapılmış. Hitit yemeklerinin sunulacağı mutfaklar yapılmış, restoranlar yapılmış, seyir terasları yapılmış, rekreasyon alanları yapılmış. Ayrıca orada yaklaşık 300 dönüm vatandaşın da arazisi istimlak edilmiş.

Bakın böyle de büyük bir proje, güzel de bir proje yapılmış. Ama bugün gittiğimiz zaman elektrik düğmelerinin dahi söküldüğünü görüyoruz. Yağmalanmış, sökülmüş, klimalar sökülmüş, kapılar bile yerlerde. Şimdi zaten yatırım almakta özellikle turizm yatırımı almakta zorlanan bir şehiriz. Olanları da koruyamıyoruz. Sayın Valimiz, rektörümüz, belediye başkanlarımız, şehrin yöneticileri Alacahöyük-Gürpınar Rekreasyon alanını ne şekilde değerlendireceksek değerlendirelim” dedi.