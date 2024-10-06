İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları sona erdi.

5. toplantıda gündem dışı söz alan CHP İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, Çorum Belediyesi Atık Su Tesisi'nin artık yetmediğini ve Çorum Derinçay'ın Organize Sanayi Bölgesini kirlettiğini belirterek yeni bir yatırıma ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

1990’lı yıllarda yapılan Çorum Belediyesi Atık Su Tesisi'nin artık günümüzde yetmediğini dile getiren Ümit Er, “Derinçay'ı Çorum Belediyesi ve Organize Sanayi kirletmektedir. Bu kirliliğe engel olabilmek için yeni bir yatırıma ihtiyaç vardır. Çorum Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı açıklandı. Bu açıklamaların içerisinde de Çorum Belediyesi'nin Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımıyla ilgili herhangi bir ön görü görmedik. Bu yüzden Çorum Belediye Başkanımıza buradan sormak istiyorum. Önümüzdeki 5 yılda da yine Derinçay'ı kirletmeye devam edecek miyiz?” diye konuştu.