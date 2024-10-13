AK Parti Laçin, Dodurga ve Ortaköy’de ilçe kongrelerini hafta sonu yaptı.

AK Parti İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu’nun divan başkanlığını, İl Başkan Yardımcısı Av. Abdulbaki Kartancı’nın ise yardımcılığını yaptığı divanlarda Av. Elif Nur Öztürk, Mustafa Çatar, Yusuf Keşliktepe ve Aynur Küçük görev aldılar.

Yapılan kongrelerde Laçin’de mevcut başkan Ömer Çatalpelit, Dodurga’da mevcut başkan Serdar Kütük, Ortaköy’de ise Yusuf Özdemircan güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanlıklarına seçildiler.

Kongrelere AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve teşkilat mensupları katıldı.

Kongrelerde söz alan Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, ilçe başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında başarılar dilediler.