Sırbistan’ta yapılan U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum’a ikinci madalya Fatih Aydın’dan geldi. Çorum Belediyespor güreşcisi Fatih Aydın 71 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

24-30 Haziran tarihlerinde Sırbistan’da yapılan U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında 71 kiloda milli mayoyu Çorum Belediyespor’dan Fatih Aydın giydi. Milli güreşçi ikinci turda Bulgar Venelin’i 10-6 yenerek yükseldiği çeyrek final maçında Polanya’dan Gracan Jakup Matyjasek’i 8-3 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçında Bireysel Rus sporcu Arslan Mirzaev’e 3-0 yenilen Fatih Aydın repesaj maçında Ukrayna’lı rakibi Samir İbishov’u 7-2 yenerek Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Aynı şampiyonada Çorum Milli Eğitikspor kulübünden Eren Yalçın 48 kiloda ilk kez giydiği milli mayo ile finalde kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu. Çorumlu güreşciler Avrupa Şampiyonasından iki madalya ile dönmeyi başardılar.