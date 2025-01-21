Beltaş 1. Amatör Küme’de golü ve kırmızı kartı bol bir haftayı geride bıraktık.

Kültürspor ikinci maçınıda farklı kazanarak liderliğini sürdürürken dört maçta atılan 26 golle maç başına en fazla golün atıldığı hafta olabilir.

İlk maçını farklı kazanan Kültürspor ikinci maçında deplasmanda İskilipgücüspor karşısında da farklı galip dönerek zirvedeki yerini korudu.

Alacagücüspor ise sahasında konuk ettiği İskilipspor önünde 6-0 kazanarak ikinci haftayı averajla ikinci sırada tamamladı.

Gülabibeyspor ilk haftanın verdiği moralle gittiği Osmancıkgücü deplasmanında uzatma dakikalarına önde girdiği maçtan 4-4 beraberlik ve bir puanla ayrılarak haftayı bir puanla kapattı.

İlk hafta farklı mağlup olan Osmancıkgücü ise bu puanla moral buldu.

Haftanın en sıkıntılı maçında ise Ulukavakspor ile Alaca Belediyespor maçında takımlar yedi gol attı ancak atılan golden çok maçta çıkan 6 kırmızı kart tepki çekti.

Gol düellosuna sahne olan maçın 73. dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki kavga sonunda iki takımdan üçer toplamda altı futbolcu oyundan atıldı. İki takımında sekizer kişi ile tamamladığı maçtan Alaca Belediyespor 4-3 galip ayrılarak iddiasını ortaya koydu.

Ligde üçüncü hafta maçları pazar günü oynanacak.

Lider Kültürspor ikinci sırada bulunan Alacagücü’nü konuk edecek. Aynı puana sahip iki takım Alaca Belediyespor ile Gülabibeyspor karşılaşacaklar.